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Гола Віра Брежнєва в наморднику заінтригувала шанувальників

Співачка й актриса Віра Брежнєва опублікувала чорно-біле фото, яке відразу викликало захват у шанувальників.

Гола Віра Брежнєва в наморднику заінтригувала шанувальників

Фотографію Віра Брежнєва опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Співачка позує оголеною у мереживному наморднику у стразах .

Читайте: Кохання це… Як українські зірки святкують День святого Валентина

– Кохайте один одного! Вже завтра, – написала Брежнєва під знімком.

 

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#ЛЮБИТЕДРУГДРУГА Уже завтра

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Нагадаємо, в Україні стало відомо, хто пройшов у фінал відбору на Євробачення 2019. Ні, Світлани Лободи там не буде.

Фото: ververa

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