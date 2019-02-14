KHAYAT із піснею Ever боротиметься за право представляти Україну на Євробаченні 2019. Факти ICTV пропонують ближче познайомитися з творчістю співака.

Співак KHAYAT став учасником нацвідбору на Євробачення 2019.

За квиток до Ізраїлю він буде боротися з піснею Ever.

Біографія

21-річний Адо (Андрій) Хаят родом з міста Знам’янка Кіровоградської області. Музикою хлопець почав займатися в 6 років, граючи на акордеоні. У 15 років він уже почав складати власну музику і займатися вокалом.

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За освітою KHAYAT перекладач з арабської мови.

У співака незвичайний музичний стиль – поєднання народних мотивів з сучасним саундом.

Він уже встиг випустити влітку авторський трек DEVOCHKA, а в жовтні на нього вийшов кліп.

Наступна пісня KHAYAT Ясно вийшла вже під лейблом Івана Дорна Masterskaya.

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Фото: ado.khayat