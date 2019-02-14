KiRA MАZUR із піснею Дихати боротиметься за право представляти Україну на Євробаченні 2019. Факти ICTV пропонують ближче познайомитися з творчістю співачки.
Однією з конкурсанток нацвідбору на Євробачення 2019 стала KiRA MАZUR.
Нацвідбір на Євробачення 2019: KiRA MАZUR – Дихати
Співачка братиме участь у нацвідборі з україномовною піснею Дихати. Вона вже представила трек на цю пісню.
|Дихати
|А ти шо знайшла?
В нього очі чорні,
Аж приторні, неповторні,
Ой як бо ж то з ними бути,
Як забути всі ті смути?
Ой, я вже не твоя,
Йде вся Земля коло кружля…
|Ти мені треба немов як дихати,
Коли так важко – я буду буяти,
Коли до серця мало все призвести,
Коли так важко, я мушу дихати!
|Вкрився туманом…
Чом, чом? Своїм обманом..
А я шо знайшла, в нього очі чорні,
Аж приторні, неповторні,
Все забрав, покотився ланом,
Став курганом, океаном,
Ген на дно я…
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Біографія
KiRA MAZUR народилася 21 липня 1991 року у Вінницькій області. Її справжнє ім’я – Олена Мазур. Вона народилася у родині справжніх музикантів.
KiRA MAZUR – українська співачка, композитор і автор текстів. Її творчість відрізняється еклектичним стилем – поєднання елементів українського фолку з різними стилями музики, який довершує унікальний голос і оригінальна манера виконання. Її музику поза існуючих форматів по праву можна назвати новаторською. Грає на клавішних інструментах і гітарі.
Вона відкрила перший клас з викладання вокалу, а згодом і музичний творчий центр Jam Session. Надалі, на його базі організувала свою поп-групу.
16 жовтня 2018 року на аеродромі 5 океан біля Києва, співачка KiRA MAZUR встановила національний рекорд України і стала Першою співачкою, яка виконала пісню під час стрибка з парашутом. В такий незвичний спосіб КiRA презентувала свій дебютний альбом МІЙ FOLK. Важливо зазначити, KiRA стрибнула з парашутом вперше.
Нагадаємо, що цього року за можливість представляти Україну на пісенному конкурсі Євробачення 2019 змагатимуться 16 учасників.
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Фото: facebook.com/globaleventslviv