День святого Валентина ідеальний день для романтичних зізнань у коханні. Факти ICTV зібрали привітання українських політиків, спортсменів та зірок шоу-бізнесу.

14 лютого по всьому світу заведено зізнаватися у коханні, дарувати романтичні презенти та вітати своїх других половинок.

Навіть президент України не виняток. Петро Порошенко оприлюднив фото з першою леді Мариною Порошенко.

– Кохати – це разом дивитися в одному напрямку, – підписав світлину Петро Олексійович.

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Співак Сергій Бабкін привітав своїх прихильників віршем про кохання.

У свою чергу, Оля Полякова та Олег Ляшко заспівали про кохання.

До слова, український співак, суддя шоу Х-фактор Олег Винник до Дня святого Валентина презентував поп-рок версію свого хіта Роксолана.

Фото: jamalajaaa