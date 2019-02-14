LAUD із піснею 2 дні боротиметься за право представляти Україну на Євробаченні 2019. Факти ICTV пропонують ближче познайомитися з творчістю гурту.

LAUD став конкурсантом нацвідбору на Євробачення 2019.

Хлопець виступить у другому півфіналі 16 лютого з піснею 2 дні.

LAUD – псевдонім українського співака і композитора Влада Каращука.

Народився Владислав у родині музикантів і вже з чотирьох років відвідував уроки гітари. Талановитий хлопець з дитинства брав участь у багатьох вокальних конкурсах: Крок до зірок, Чорноморські ігри, Слов’янський базар, відбір Дитячого Євробачення і Дитяча Нова хвиля. Практично скрізь він ставав лауреатом або дипломатом. Соліст кавер-бенду Влад виступив у Kaunas Jazz Festival у Литві і проїхався з туром по Німеччині. Він співав у дуеті з Іваном Дорном і Дімою Біланом.

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Творче життя під новим ім’ям почалася у 2017 році, коли у співака з’явився продюсер Ігор Тарнопольський (раніше працював з українською співачкою Джамалою). Незабаром він випустив детютний кліп Цієї ночі.

У лютому 2018 року LAUD з піснею Waiting взяв участь у Нацвідборі пісенного конкурсу Євробачення 2018. За результатами першого півфіналу він зайняв перше місце, отримавши найвищий бал від журі і сім балів від телеглядачів (за нього проголосувало майже 15% глядачів). Але все ж таки співак поступився місцем іншим музикантам.

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