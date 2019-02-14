PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка / Олег Винник поздравил волчиц с Днем святого Валентина рок-версией Роксоланы/

Олег Винник привітав вовчиць з Днем святого Валентина рок-версією Роксолани

Український співак, суддя шоу Х-фактор Олег Винник до Дня святого Валентина презентував поп-рок версію свого хіта Роксолана.

Олег Винник

Олег Винник написав у Facebook, що це перша і раніше невідома версія треку.

За його словами, ця пісня вийшла ще у 2005 році, проте тоді це був ремікс – через експерименти з аранжуванням.

– І саме сьогодні я представляю композицію Роксолана такою, якою вона народилася. Ідея, яка виникла більше десяти років тому, тільки тепер отримала реалізацію, – розповів Винник.

На цей трек уже знято кліп – його співак презентує найближчим часом.

На відео – історії дівчат-Роксолан про їх життя за кордоном.

Композиція Роксолана стане заголовною в новому стадіонному турі співака, який стартує в травні 2019 року.

Читайте: Євробачення 2019: названо усіх учасників нацвідбору

Нещодавно Олега Винника звинуватили в плагіаті, але експертиза все спростувала.

Фото: Олег Винник/Facebook

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Це було дуже страшно! ZBSband про Х-фактор 9 та зіркові дуети
Стосунки з Каменських і дует з Винником – інтерв’ю ZBSband
Олега Винника звинуватили у плагіаті – результати експертизи
Як тобі таке, Маск? Найпопулярніші меми 2018 року
Х-Фактор 9: сюрприз від Олега Винника та хто залишив шоу
Олег Винник став Співаком року
Без всяких “планів Барбаросса”: Винник розповів, як знайомиться з дівчатами
Ковпачок, огірок і печиво. В інтернеті продають речі, яких торкався Винник
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка