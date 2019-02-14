Український співак, суддя шоу Х-фактор Олег Винник до Дня святого Валентина презентував поп-рок версію свого хіта Роксолана.

Олег Винник написав у Facebook, що це перша і раніше невідома версія треку.

За його словами, ця пісня вийшла ще у 2005 році, проте тоді це був ремікс – через експерименти з аранжуванням.

– І саме сьогодні я представляю композицію Роксолана такою, якою вона народилася. Ідея, яка виникла більше десяти років тому, тільки тепер отримала реалізацію, – розповів Винник.

На цей трек уже знято кліп – його співак презентує найближчим часом.

На відео – історії дівчат-Роксолан про їх життя за кордоном.

Композиція Роксолана стане заголовною в новому стадіонному турі співака, який стартує в травні 2019 року.

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Нещодавно Олега Винника звинуватили в плагіаті, але експертиза все спростувала.

Фото: Олег Винник/Facebook