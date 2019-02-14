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Олександр Пономарьов у День святого Валентина представив кліп Ти така одна

Відомий український співак Олександр Пономарьов до Дня святого Валентина презентував кліп на пісню Ти така одна.

Олександр Пономарьов

Композицію Ти така одна Пономарьов записав спільно з гуртом Adam.

Слова і музику написав Михайло Клименко.

Перед Новим роком Пономарьов представив кліп на авторську колядку Колядує Україна. Він виступив не тільки автором слів і музики, а й режисером кліпу.

Раніше співак і суддя шоу Х-фактор Олег Винник з нагоди Дня святого Валентина представив раніше невідому версію пісні Роксолана.

Фото: Олександр Пономарьов 

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