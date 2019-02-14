На День святого Валентина українська співачка Настя Каменських представила новий кліп на пісню Попа як у Кім.

Кліп Каменських на пісню Попа як у Кім з’явився на NKofficial.

У ролику Каменських у білому вбранні танцює спокусливий танець в оточенні дівчат. Основний акцент робиться на сідницях танцівниць і апетитних формах співачки.

У ролику в якийсь момент з’являються переможці Х-фактора 9 група ZBS Band. До речі, Факти ICTV взяли у хлопців ексклюзивне інтерв’ю. В ньому ZBS Band розповіли, у яких стосунках з Каменських після шоу.

Взагалі у кліпі багато самоіронії. Автор пісні Попа як у Кім Олексій Потапенко (Потап) взагалі нецензурно висловлюється про свою ж творчість:

– Зі мною було у сто разів краще! Хто писав цю пісню, м’ясник чи що?

Весь його монолог супроводжується нецензурною лексикою.

Читайте: Коли та де дивитися другий півфінал нацвідбору на Євробачення 2019

До речі, популярна співачка Світлана Лобода презентувала новий кліп на пісню Instadrama.