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Потап, переможці Х-фактора і сідниці: Каменських представила новий кліп

На День святого Валентина українська співачка Настя Каменських представила новий кліп на пісню Попа як у Кім.

Потап, переможці Х-фактора і сідниці: Каменських представила новий кліп

Кліп Каменських на пісню Попа як у Кім з’явився на NKofficial.

У ролику Каменських у білому вбранні танцює спокусливий танець в оточенні дівчат. Основний акцент робиться на сідницях танцівниць і апетитних формах співачки.

У ролику в якийсь момент з’являються переможці Х-фактора 9 група ZBS Band. До речі, Факти ICTV взяли у хлопців ексклюзивне інтерв’ю. В ньому ZBS Band розповіли, у яких стосунках з Каменських після шоу.

Взагалі у кліпі багато самоіронії. Автор пісні Попа як у Кім Олексій Потапенко (Потап) взагалі нецензурно висловлюється про свою ж творчість:

– Зі мною було у сто разів краще! Хто писав цю пісню, м’ясник чи що?

Весь його монолог супроводжується нецензурною лексикою.

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До речі, популярна співачка Світлана Лобода презентувала новий кліп на пісню Instadrama.

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