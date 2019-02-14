Усі 6 композицій на міні-альбомі виконали відомі репери.
Який День святого Валентина без музики, подумали на сайті Pornhub і випустили цілий святковий збірник.
Усі 6 композицій загальною тривалістю 15 хвилин записані в стилі хіп-хоп.
Послухати міні-альбом можна в сервісі Apple Music.
Серед виконавців на платівці: PnB Rock, Lil AK, Asian Doll, 6ix9ine, MadeinTYO і 24hrs.
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Репери читають про кохання, стосунки між чоловіками і жінками і, звичайно ж, про секс.
Нагадаємо, Факти ICTV склали список найкращих подарунків для коханої людини на День святого Валентина.
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