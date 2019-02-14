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Реп про кохання і секс: Pornhub випустив збірник до Дня святого Валентина

Усі 6 композицій на міні-альбомі виконали відомі репери.

Реп про кохання і секс: Pornhub випустив збірник до Дня святого Валентина

Який День святого Валентина без музики, подумали на сайті Pornhub і випустили цілий святковий збірник.

Усі 6 композицій загальною тривалістю 15 хвилин записані в стилі хіп-хоп.

Послухати міні-альбом можна в сервісі Apple Music.

Серед виконавців на платівці: PnB Rock, Lil AK, Asian Doll, 6ix9ine, MadeinTYO і 24hrs.

Читайте: Привітання з Днем Святого Валентина

Репери читають про кохання, стосунки між чоловіками і жінками і, звичайно ж, про секс.

Нагадаємо, Факти ICTV склали список найкращих подарунків для коханої людини на День святого Валентина.

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