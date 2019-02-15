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Нарешті: Кеті Перрі виходить заміж за Орландо Блума

Співачка Кетті Перрі виходить заміж за актора Орладндо Блума, з яким уже кілька років у стосунках.

Нарешті: Кеті Перрі виходить заміж за Орландо Блума

Актор Орландо Блум освідчився Кетті Перрі на День святого Валентина.

Радісну новину повідомила мати Кеті Перрі Мері Хадсон.

Пізніше й сама співачка опублікувала світлину з обручкою.

Читайте: Кохання це… Як українські зірки святкують День святого Валентина

Пара разом майже 3 роки, якщо не враховувати тайм-аут у 2017 році.

Блум уже був одружений на ангелі Victoria’s Secret Міранді Керр, з якою виховує 8-річного сина.

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Нарешті: Кеті Перрі виходить заміж за Орландо Блума / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, де й о котрій дивитися трансляціюдругого півфіналу національного відбору на Євробачення 2019.

Фото: Mary Hudsonkatyperry

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