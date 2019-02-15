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Siren Song: Maruv очолила рейтинги iTunes і збирає мільйони на YouTube

Пісня учасниці нацвідбору Maruv за тиждень очолила рейтинги iTunes.

Siren Song: Maruv очолила рейтинги iTunes і збирає мільйони на YouTube

Пісня Siren Song співачки Maruv, якою вона підкорює нацвідбір на Євробачення 2019, через тиждень після релізу очолила рейтинги iTunes.

Крім того, виступ Maruv на нацвідборі в YouTube подивилися понад 1 млн разів.

Читайте: Виступ MARUV у нацвідборі Євробачення 2019

Раніше Факти ICTV писали, де й о котрій дивитися трансляцію другого півфіналу національного відбору на Євробачення 2019.

Фото: maruvofficial

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