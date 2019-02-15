Пісня учасниці нацвідбору Maruv за тиждень очолила рейтинги iTunes.
Пісня Siren Song співачки Maruv, якою вона підкорює нацвідбір на Євробачення 2019, через тиждень після релізу очолила рейтинги iTunes.
Крім того, виступ Maruv на нацвідборі в YouTube подивилися понад 1 млн разів.
Читайте: Виступ MARUV у нацвідборі Євробачення 2019
Раніше Факти ICTV писали, де й о котрій дивитися трансляцію другого півфіналу національного відбору на Євробачення 2019.
Фото: maruvofficial
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