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Факты / Шоу-бизнес / Музыка / Сжигать рояль не будем, но это неточно: чем Brunettes Shoot Blondes удивят в финале Нацотбора на Евровидение/

Спалювати рояль не будемо, але це неточно: чим Brunettes Shoot Blondes здивують у фіналі Нацвідбору на Євробачення

Хлопці з гурту Brunettes Shoot Blondes дали ексклюзивне інтерв’ю Фактам ICTV, в якому розповіли, чим дивуватимуть суддів і глядачів у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2019.

Brunettes Shoot Blondes

Фіналісти Нацвідбору на Євробачення 2019 в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповіли, що концепція виступу залишиться тією ж, рояль вони нікуди дівати не будуть.

– Рояль ми нікуди дівати не будемо, палити ми його не збираємося, – розповів барабанщик Роман Соболь.

Однак фронтмен групи Андрій Ковальов додав, що “це ще неточно (спалення рояля на сцені – Ред.):

– Ми ще не обговорили цей момент, думаємо, що потрібно додати. Нехай це поки буде інтригою.

Вони оцінили і своїх конкурентів та шанси на перемогу.

– А ви знаєте, що Maruv відразу не взяли на Нацвідбір на Євробачення 2019? – сказав Роман Соболь.

Також хлопці висловили своє ставлення до виступів українських артистів у Росії і розповіли, чому самі не виступають там. Про це і не тільки скоро на Фактах ICTV.

Читайте: Список учасників другого півфіналу нацвідбору на Євробачення 2019

До речі, раніше Факти ICTV взяли ексклюзивне інтерв’ю у переможців Х-фактора 9 гурту ZBSband.

Фото: Роман Соболь

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