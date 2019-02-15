16 лютого пройде другий півфінал національного відбору на Євробачення 2019. Список його учасників зібрали Факти ICTV.
Другий півфінал відбору на Євробачення 2019 розпочнеться 16 лютого о 19.00.
За право вийти у фінал нацвідбору боротимуться вісім учасників. Однак пощастить лише трьом із них.
23 лютого у прямому ефірі стане відомо, хто з шести фіналістів поїде на Євробачення 2019 від України.
Півфіналісти виступлять у такому порядку:
- Ivan NAVI
- ANNA MARIA
- KAZKA
- КiRA MAZUR
- LAUD
- KHAYAT
- Braii
- Freedom jazz
Читайте: Як голосувати на національному відборі на Євробачення
До слова, 9 лютого стали відомі імена перших фіналістів нацвідбору Євробачення 2019. За результатами голосування найвищі бали отримали YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes.
Фото: Sergiy Palamarchuk/ Dreamstime
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