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Список учасників другого півфіналу нацвідбору на Євробачення 2019

16 лютого пройде другий півфінал національного відбору на Євробачення 2019. Список його учасників зібрали Факти ICTV.

Євробачення

Другий півфінал відбору на Євробачення 2019 розпочнеться 16 лютого о 19.00.

За право вийти у фінал нацвідбору боротимуться вісім учасників. Однак пощастить лише трьом із них.

23 лютого у прямому ефірі стане відомо, хто з шести фіналістів поїде на Євробачення 2019 від України.

Півфіналісти виступлять у такому порядку:

  1. Ivan NAVI
  2. ANNA MARIA
  3. KAZKA
  4. КiRA MAZUR
  5. LAUD
  6. KHAYAT
  7. Braii
  8. Freedom jazz

Читайте: Як голосувати на національному відборі на Євробачення

До слова, 9 лютого стали відомі імена перших фіналістів нацвідбору Євробачення 2019. За результатами голосування найвищі бали отримали YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes.

Фото: Sergiy Palamarchuk/ Dreamstime

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Коли та де дивитися другий півфінал нацвідбору на Євробачення 2019
Freedom jazz – учасник національного відбору на Євробачення 2019
Braii – учасник національного відбору на Євробачення 2019
KHAYAT – учасник національного відбору на Євробачення 2019
LAUD – учасник національного відбору на Євробачення 2019
Фіналіст Нацвідбору Євробачення 2019 з YUKO серйозно травмував ногу
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