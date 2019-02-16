Відео трансляцію другого півфіналу національного відбору на Євробачення 2019 дивіться на сайті Факти ICTV.

Другий півфінал національного відбору на Євробачення 2019 відбудеться 16 лютого.

Відео трансляцію конкурсу транслюватимуть телеканали СТБ та UA:Перший. Початок прямого ефіру о 19.00.

У другому півфіналі виступлять 8 учасників – Ivan NAVI, ANNA MARIA, KAZKA, КiRA MAZUR, LAUD, KHAYAT, Braii, Freedom jazz.

Дивіться онлайн другий півфінал відбору на Євробачення 2019

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За результатами голосування суддів і глядачів стануть відомі імена учасників, які пройшли у фінал нацвідбору на Євробачення.

Фінал відбудеться вже 23 лютого, саме тоді Україна вибере представника на Євробаченні 2019.

Дивіться онлайн перший півфінал відбору на Євробачення 2019 від 09.02.2019

Фото: Jborzicchi/ Dreamstime