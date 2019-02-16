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Другий півфінал нацвідбору на Євробачення 2019 (ВІДЕО ТРАНСЛЯЦІЯ)

Відео трансляцію другого півфіналу національного відбору на Євробачення 2019 дивіться на сайті Факти ICTV.

Євробачення

Другий півфінал національного відбору на Євробачення 2019 відбудеться 16 лютого.

Відео трансляцію конкурсу транслюватимуть телеканали СТБ та UA:Перший. Початок прямого ефіру о 19.00.

У другому півфіналі виступлять 8 учасників – Ivan NAVI, ANNA MARIA, KAZKA, КiRA MAZUR, LAUD, KHAYAT, Braii, Freedom jazz.

Дивіться онлайн другий півфінал відбору на Євробачення 2019

Читайте: Як голосувати на національному відборі на Євробачення

За результатами голосування суддів і глядачів стануть відомі імена учасників, які пройшли у фінал нацвідбору на Євробачення.

Фінал відбудеться вже 23 лютого, саме тоді Україна вибере представника на Євробаченні 2019.

Дивіться онлайн перший півфінал відбору на Євробачення 2019 від 09.02.2019

Фото: Jborzicchi/ Dreamstime

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Freedom jazz – учасник національного відбору на Євробачення 2019
Braii – учасник національного відбору на Євробачення 2019
KHAYAT – учасник національного відбору на Євробачення 2019
LAUD – учасник національного відбору на Євробачення 2019
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