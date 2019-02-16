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Фінал нацвідбору на Євробачення 2019: порядок виступу учасників

У другому півфіналі нацвідбору на Євробачення 2019 провели жеребкування, під час якого визначився порядок виступів  учасників у фіналі конкурсу.

Фінал нацвідбору на Євробачення 2019: порядок виступу учасників

Після оголошення повного складу фіналістів нацвідбору на Євробачення 2019 пройшло жеребкування , яке визначило порядок виступу учасників у фіналі.

Порядок виступу учасників у фіналі національного відбору:

  1. Freedom jazz
  2. YUKO
  3. MARUV
  4. Brunettes Shoot Blondes
  5. KAZKA
  6. ANNA MARIA

Читайте: Другий півфінал нацвідбору на Євробачення 2019 (ВІДЕОТРАНСЛЯЦІЯ)

Нагадаємо, фінал нацвідбору пройде 23 лютого. Тоді стане відомо, хто представлятиме Україну на Євробаченні 2019 Тель-Авіві.

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