У фінал нацвідбору на Євробачення 2019 проходять шість учасників – по три з першого і другого півфіналів.

За результатами першого півфіналу у фінал відбору на Євробачення 2019 пройшли три учасники – YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes.

За результатами другого півфіналу до фіналу відбору на Євробачення 2019 пройшли ANNA MARIA, KAZKA і Freedom jazz.

Результати першого півфіналу відбору на Євробачення 2019

Участник Судьи Зрители Общий балл YUKO 8 5 13 MARUV 6 8 14 Brunettes Shoot Blondes 7 7 14

Дивіться: Відео виступів у першому півфіналі нацвідбору на Євробачення 2019

Результати другого півфіналу відбору на Євробачення 2019

Учасник Судді Глядачі Загальний бал ANNA MARIA 5 7 12 KAZKA 7 5 12 Freedom jazz 8 8 16

Нагадаємо, фінал нацвідбору пройде 23 лютого. Тоді стане відомо, хто представлятиме Україну на Євробаченні 2019 Тель-Авіві.

Фото: Eurovision