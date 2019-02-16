PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика / Відбір на Євробачення 2019: текст пісні KАZKA - Apart/

Відбір на Євробачення 2019: текст пісні KАZKA – Apart

Український гурт KAZKA представив офіційну версію пісні Apart, з якою музиканти поборються за можливість представляти Україну на Євробаченні 2019.

Kazka - Apart - слушать песню из отбора на Евровидение 2019

KAZKA відзначили, що їх конкурсна пісня на нацвідбір на Євробачення 2019 Apart – це пісня-сповідь про всеосяжне почуття, яке не боїться ні відстаней, ні стереотипів, ні забобонів.

Apart про бажання подолати всі труднощі на шляху до справжньої любові.

Про все те, що залишає нас “apart” (з англ. Порознь) з коханими.

Це пісня, яка закликає любити без шаблонів! Незважаючи на статус, зріст, вагу, соціальні відмінності, нав’язані іншими правила і форми.

Kazka – Apart – слухати пісню з відбору на Євробачення 2019

Kazka – Apart: слова пісні

I am running circles
Then I fall
But there’s something in this day so beautiful
Cause I welcome back my teasing hope
Of our Eden garden
I recall
While I’m fighting back the time that’s taking toll
Apart
But not forever I’ll go wherever
Apart
Until I find you, and stay beside you
Apart
We’re bound and free and we’ll never be
Apart
I know you’ll be there I’m a believer
There’s no perfect timing
Anymore
I won’t wait another second, I will soar
Now I feel so pure, I’ve found a cure
See our silver lining
Through the storm
See our future, take a chance, open the door
Apart
But not forever I’ll go wherever
Apart
Until I find you, and stay beside you
Apart
We’re bound and free and we’ll never be
Apart
I know you’ll be there I’m a believer
Під вишнею криниченька, милого чекаю
Од любові до милого серце завмирає
Під вишнею криниченька, милого чекаю
Until I find you, and stay beside you
Ой ходила сива пава по крутесенькій горі
We’re bound and free and we’ll never be
Apart
Будемо з тобою, серце, і на небі й на землі
I know you’ll be there I’m a believer

Читайте: Відбір на Євробачення 2019: де дивитися онлайн 2 півфіналу

Нагадаємо, KAZKA на нацвідборі на Євробачення 2019 виступить у другому півфіналі 16 лютого за номером 3.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Список учасників другого півфіналу нацвідбору на Євробачення 2019
Коли та де дивитися другий півфінал нацвідбору на Євробачення 2019
Другий півфінал нацвідбору на Євробачення 2019 (ВІДЕОТРАНСЛЯЦІЯ)
Спалювати рояль не будемо, але це неточно: чим Brunettes Shoot Blondes здивують у фіналі Нацвідбору на Євробачення
Siren Song: Maruv очолила рейтинги iTunes і збирає мільйони на YouTube
Freedom jazz – учасник національного відбору на Євробачення 2019
Braii – учасник національного відбору на Євробачення 2019
KHAYAT – учасник національного відбору на Євробачення 2019
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка