I am running circles

Then I fall

But there’s something in this day so beautiful

Cause I welcome back my teasing hope

Of our Eden garden

I recall

While I’m fighting back the time that’s taking toll

Apart

But not forever I’ll go wherever

Apart

Until I find you, and stay beside you

Apart

We’re bound and free and we’ll never be

Apart

I know you’ll be there I’m a believer

There’s no perfect timing

Anymore

I won’t wait another second, I will soar

Now I feel so pure, I’ve found a cure

See our silver lining

Through the storm

See our future, take a chance, open the door

Apart

But not forever I’ll go wherever

Apart

Until I find you, and stay beside you

Apart

We’re bound and free and we’ll never be

Apart

I know you’ll be there I’m a believer

Під вишнею криниченька, милого чекаю

Од любові до милого серце завмирає

Під вишнею криниченька, милого чекаю

Until I find you, and stay beside you