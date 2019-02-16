Український гурт KAZKA представив офіційну версію пісні Apart, з якою музиканти поборються за можливість представляти Україну на Євробаченні 2019.

KAZKA відзначили, що їх конкурсна пісня на нацвідбір на Євробачення 2019 Apart – це пісня-сповідь про всеосяжне почуття, яке не боїться ні відстаней, ні стереотипів, ні забобонів.

Apart про бажання подолати всі труднощі на шляху до справжньої любові.

Про все те, що залишає нас “apart” (з англ. Порознь) з коханими.

Це пісня, яка закликає любити без шаблонів! Незважаючи на статус, зріст, вагу, соціальні відмінності, нав’язані іншими правила і форми.

Kazka – Apart – слухати пісню з відбору на Євробачення 2019

Kazka – Apart: слова пісні

I am running circles

Then I fall

But there’s something in this day so beautiful

Cause I welcome back my teasing hope Of our Eden garden

I recall

While I’m fighting back the time that’s taking toll Apart

But not forever I’ll go wherever

Apart

Until I find you, and stay beside you

Apart

We’re bound and free and we’ll never be

Apart

I know you’ll be there I’m a believer There’s no perfect timing

Anymore

I won’t wait another second, I will soar

Now I feel so pure, I’ve found a cure See our silver lining

Through the storm

See our future, take a chance, open the door Apart

But not forever I’ll go wherever

Apart

Until I find you, and stay beside you

Apart

We’re bound and free and we’ll never be

Apart

I know you’ll be there I’m a believer Під вишнею криниченька, милого чекаю

Од любові до милого серце завмирає

Під вишнею криниченька, милого чекаю

Until I find you, and stay beside you Ой ходила сива пава по крутесенькій горі

We’re bound and free and we’ll never be

Apart

Будемо з тобою, серце, і на небі й на землі

I know you’ll be there I’m a believer

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Нагадаємо, KAZKA на нацвідборі на Євробачення 2019 виступить у другому півфіналі 16 лютого за номером 3.