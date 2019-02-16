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Коли та де дивитися другий півфінал нацвідбору на Євробачення 2019

У суботу, 16 лютого, пройде перший півфінал національного відбору на Євробачення 2019. Де та о котрій дивитися трансляцію, розкажуть Факти ICTV.

Євробачення

Прямий ефір другого півфіналу національного відбору на Євробачення 2019 йтиме на телеканалах СТБ і UA:Перший. Початок ефіру о 19.00.

Анонс другого півфіналу відбору на Євробачення 2019

У другому півфіналі виступить вісім учасників – Ivan NAVI, ANNA MARIA, KAZKA, КiRA MAZUR, LAUD, KHAYAT, Braii, Freedom jazz.

Судити відбір на Євробачення 2019 будуть Джамала (переможець Євробачення 2016), Андрій Данилко та Євген Філатов (засновник гурту The Maneken і саунд-продюсер). Фіналісти будуть визначені суддівським і глядацьким голосуваннями.

Ведучий другого півфіналу відбору на Євробачення 2019 – Сергій Притула.

На бекстейджі глядачі також побачать ведучу Надію Матвєєву.

Музичним продюсером шоу як і раніше залишається Руслан Квінта.

Читайте: Хто пройшов у фінал нацвідбору на Євробачення 2019

Нагадаємо, переможець національного відбору представлятиме Україну на Євробаченні 2019 Тель-Авіві, яке проходитиме 14, 16, 18 травня.

Дивіться онлайн ефір першого півфіналу відбору на Євробачення 2019 від 09.02.2019

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Freedom jazz – учасник національного відбору на Євробачення 2019
Braii – учасник національного відбору на Євробачення 2019
KHAYAT – учасник національного відбору на Євробачення 2019
LAUD – учасник національного відбору на Євробачення 2019
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