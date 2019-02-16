Виступ LAUD нацвідборі на Євробачення 2019 судді назвали вдалим та відзначили гарний вокал артиста.

Виступ LAUD нацвідборі на Євробачення 2019 назвали вдалим, проте судді не впевнені чи пісня підходить для конкурсу.

– Ти завжди співаєш дуже круто, в мене були мурахи. Цей рік пішов тобі на користь. У цій пісні я не відчувала, що бачу її саме на Євробаченні. Хоча дуже потужний український сингл, який я хочу чути на українському телебаченні, – оцінила виступ Джамала.

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Андрій Данилко також не впевнений, що це фестивальна пісня, хоча додав, що виступ був вдалий.

Нагадаємо, за результатами голосування суддів і глядачів стануть відомі імена учасників, які пройшли у фінал нацвідбору на Євробачення.