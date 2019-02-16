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Мурахи по шкірі: виступ LAUD на нацвідборі на Євробачення 2019

Виступ LAUD нацвідборі на Євробачення 2019 судді назвали вдалим та відзначили гарний вокал артиста.

Мурахи по шкірі: виступ LAUD на нацвідборі на Євробачення 2019

Виступ LAUD нацвідборі на Євробачення 2019 назвали вдалим, проте судді не впевнені чи пісня підходить для конкурсу.

– Ти завжди співаєш дуже круто, в мене були мурахи. Цей рік пішов тобі на користь. У цій пісні я не відчувала, що бачу її саме на Євробаченні. Хоча дуже потужний український сингл, який я хочу чути на українському телебаченні, – оцінила виступ Джамала.

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Андрій Данилко також не впевнений, що це фестивальна пісня, хоча додав, що виступ був вдалий.

Нагадаємо, за результатами голосування суддів і глядачів стануть відомі імена учасників, які пройшли у фінал нацвідбору на Євробачення.

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