Суддя нацвідбору Євробачення 2019 Євген Філатов запевнив, що на його рішення щодо співачки Maruv не впливають особисті думки членів родини.

Суддя нацвідбору на Євробачення 2019 Євген Філатов на минулому півфіналі поставив лише 4 бали співачці Maruv.

Це викликало хвилю незадоволення у користувачів соцмереж. Пізніше дружина Філатова співачка Onuka написала пост в Instagram, у якому розкритикувала Maruv.

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З часом допис було видалено.

У прямому ефірі другого півфіналу нацвідбору Євген Філатов запевнив, що на його думку як експерта ніхто не впливає, навіть дружина. А пост у соцмережі з’явився після оголошення результатів.

Нагадаємо, за результатами голосування суддів і глядачів стануть відомі імена учасників, які пройшли у фінал нацвідбору на Євробачення.