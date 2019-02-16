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Onuka vs Maruv: Філатов про конфлікт з учасницею нацвідбору

Суддя нацвідбору Євробачення 2019 Євген Філатов запевнив, що на його рішення щодо співачки Maruv не впливають особисті думки членів родини.

Onuka vs Maruv: Філатов про конфлікт з учасницею нацвідбору

Суддя нацвідбору на Євробачення 2019 Євген Філатов на минулому півфіналі поставив лише 4 бали співачці Maruv.

Це викликало хвилю незадоволення у користувачів соцмереж. Пізніше дружина Філатова співачка Onuka написала пост в Instagram, у якому розкритикувала Maruv.

Читайте: Другий півфінал нацвідбору на Євробачення 2019 (ВІДЕОТРАНСЛЯЦІЯ)

З часом допис було видалено.

У прямому ефірі другого півфіналу нацвідбору Євген Філатов запевнив, що на його думку як експерта ніхто не впливає, навіть дружина. А пост у соцмережі з’явився після оголошення результатів.

Нагадаємо, за результатами голосування суддів і глядачів стануть відомі імена учасників, які пройшли у фінал нацвідбору на Євробачення.

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