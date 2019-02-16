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Результати другого півфіналу нацвідбору на Євробачення 2019

У фінал відбору на Євробачення 2019 пройшли ще три учасники. Кому глядачі та судді віддали найбільшу кількість балів, розкажуть Факти ICTV.

Євробачення

Другий півфінал національного відбору на Євробачення 2019 відбувся 16 лютого.

За результатами глядацького та суддівського голосування були визначені учасники, які боротимуться за право представляти Україну на Євробаченні 2019 у Тель-Авіві.

Результати голосування у другому півфіналі відбору на Євробачення 2019

Учасник  Судді  Глядачі Загальний бал
Ivan NAVI  4  4  8
ANNA MARIA  5  7  12
KAZKA  7  5  12
КiRA MAZUR  1  1  2
LAUD  6  3  9
KHAYAT  2  6  8
Braii  3  2  5
Freedom jazz  8  8  16

Читайте: Хто пройшов у фінал нацвідбору на Євробачення 2019

Нагадаємо, онлайн трансляцію другого півфіналу нацвідбору на Євробачення 2019 можна дивитися на Фактах ICTV.

Фото: Katatonia82/ Dreamstime

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