У фінал відбору на Євробачення 2019 пройшли ще три учасники. Кому глядачі та судді віддали найбільшу кількість балів, розкажуть Факти ICTV.

Другий півфінал національного відбору на Євробачення 2019 відбувся 16 лютого.

За результатами глядацького та суддівського голосування були визначені учасники, які боротимуться за право представляти Україну на Євробаченні 2019 у Тель-Авіві.

Результати голосування у другому півфіналі відбору на Євробачення 2019

Учасник Судді Глядачі Загальний бал Ivan NAVI 4 4 8 ANNA MARIA 5 7 12 KAZKA 7 5 12 КiRA MAZUR 1 1 2 LAUD 6 3 9 KHAYAT 2 6 8 Braii 3 2 5 Freedom jazz 8 8 16

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Нагадаємо, онлайн трансляцію другого півфіналу нацвідбору на Євробачення 2019 можна дивитися на Фактах ICTV.

Фото: Katatonia82/ Dreamstime