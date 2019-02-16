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Відео виступів фіналістів нацвідбору на Євробачення 2019

Стало відомо, хто пройшов у фінал нацвідбору на Євробачення 2019. Відео виступів фіналістів зібрали Факти ICTV.

Відео виступів фіналістів нацвідбору на Євробачення 2019

Імена фіналістів нацвідбору на Євробачення 2019 стали відомі під час другого прямого ефіру.

За результатами першого півфіналу у фінал пройшли YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes.

Після другого півфіналу до них приєдналися ще три учасники – ANNA MARIA, KAZKA і Freedom jazz.

Відео виступів фіналістів нацвідбору

YUKO – GALYNA GULIALA

MARUV – Sing Song

Brunettes Shoot Blondes – Houston

Freedom jazz – Cupidon

ANNA MARIA – My Road

KAZKA – Apart

Нагадаємо, фінал нацвідбору на Євробачення 2019 відбудеться вже 23 лютого. Саме тоді стане відомо, хто поїде представляти Україну в Ізраїлі.

Євробачення 2019 пройде в Тель-Авіві 14, 16 і 18 травня. У минулому році на конкурсі перемогла Нетта Барзілай з піснею Toy.

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