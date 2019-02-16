Стало відомо, хто пройшов у фінал нацвідбору на Євробачення 2019. Відео виступів фіналістів зібрали Факти ICTV.

Імена фіналістів нацвідбору на Євробачення 2019 стали відомі під час другого прямого ефіру.

За результатами першого півфіналу у фінал пройшли YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes.

Після другого півфіналу до них приєдналися ще три учасники – ANNA MARIA, KAZKA і Freedom jazz.

Відео виступів фіналістів нацвідбору

YUKO – GALYNA GULIALA

MARUV – Sing Song

Brunettes Shoot Blondes – Houston

Freedom jazz – Cupidon

ANNA MARIA – My Road

KAZKA – Apart

Нагадаємо, фінал нацвідбору на Євробачення 2019 відбудеться вже 23 лютого. Саме тоді стане відомо, хто поїде представляти Україну в Ізраїлі.

Євробачення 2019 пройде в Тель-Авіві 14, 16 і 18 травня. У минулому році на конкурсі перемогла Нетта Барзілай з піснею Toy.