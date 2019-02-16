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Відео виступів у другому півфіналі нацвідбору на Євробачення 2019

16 лютого пройшов другий півфінал національного відбору на Євробачення 2019. Всі відео виступів конкурсантів зібрали Факти ICTV.

Євробачення 2019

У другому півфіналі національного відбору на Євробачення 2019 виступили 8 учасників – Ivan NAVI, ANNA MARIA, KAZKA, КiRA MAZUR, LAUD, KHAYAT, Braii, Freedom jazz.

Тільки троє з них пройдуть у фінал, аби поборотися за квиток до Ізраїлю.

Ми зібрали відео виступів всіх конкурсантів другого півфіналу.

Ivan NAVI – All For The Love

ANNA MARIA – My Road

KAZKA – Apart

КiRA MAZUR – Дихати

LAUD – 2 дні

KHAYAT – Ever

Braii – Maybe

Freedom jazz – Cupidon

Відео трансляцію другого півфіналу національного відбору на Євробачення 2019 дивіться на сайті Факти ICTV.

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