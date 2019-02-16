16 лютого пройшов другий півфінал національного відбору на Євробачення 2019. Всі відео виступів конкурсантів зібрали Факти ICTV.
У другому півфіналі національного відбору на Євробачення 2019 виступили 8 учасників – Ivan NAVI, ANNA MARIA, KAZKA, КiRA MAZUR, LAUD, KHAYAT, Braii, Freedom jazz.
Тільки троє з них пройдуть у фінал, аби поборотися за квиток до Ізраїлю.
Ми зібрали відео виступів всіх конкурсантів другого півфіналу.
Ivan NAVI – All For The Love
ANNA MARIA – My Road
KAZKA – Apart
КiRA MAZUR – Дихати
LAUD – 2 дні
KHAYAT – Ever
Braii – Maybe
Freedom jazz – Cupidon
Відео трансляцію другого півфіналу національного відбору на Євробачення 2019 дивіться на сайті Факти ICTV.
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