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Використовували успіх Плакала: виступ KAZKA на нацвідборі Євробачення 2019

Виступ гурту KAZKA на нацвідборі на Євробачення 2019 судді назвали більш успішним, ніж у минулому році.

Використовували успіх Плакала: виступ KAZKA на нацвідборі Євробачення 2019

Виступ гурту KAZKA на нацвіборі на Євробачення 2019 судді назвали успішним.

Джамала, яка розкритикувала у минулому році вокал солістки Олександри, зазначила, що гурт дуже виріс за рік.

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– У минулому році я вам говорив, що ви ще зелені це правда. У вас є своє обличчя, а у пісні своя аура, це реально було добре, заявив Андрій Данилко.

Євген Філатов зазначив, що гурт в аранжуванні скористався успіхом хіта Плакала.

– У пісні присутні не тільки українські мотиви, а й східні. Це хороше рішення. Однак, якщо порівнювати з піснею Плакала, то у Apart приспів слабкіший, зазначив Філатов.

Нагадаємо, за результатами голосування суддів і глядачів стануть відомі імена учасників, які пройшли у фінал нацвідбору на Євробачення.

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