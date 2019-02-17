Виступ KAZKA на національному відборі на Євробачення 2019 викликав негативну реакцію користувачів мережі, проте суді зазначили, що гурт дуже виріс за останній рік. Факти ICTV вирішили порівняти виступи KAZKA у 2018 та 2019 роках.

Виступ гурту KAZKA на нацвідборі на Євробачення 2019 розчарував слухачів, а неймовірна кількість гнівних коментарів та дизлайків під відео тому доказ.

















А що ви хотіли? Порівняння виступів KAZKA на нацвідборах на Євробачення 2018 і 2019 / 4 фотографии

Проте судді навпаки підтримали гурт. У підсумку від журі KAZKA отримала 7 балів, а від глядачів, лише 5, не дивлячись на велику популярність у порівнянні з іншими конкурсантами.

Дехто з користувачів пов’язує погану реакцію на виступ з останній скандалами, у які потрапив гурт. Наприклад, коли блогери почали жалітися, що їх відео з оглядами на пісню Apart почали блокувати.

Багато користувачів стали на бік блогерів та звинуватили гурт у блокуванні свободи слова.

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Найбільше питань в українців викликав вокал солістки KAZKA та її вміння співати наживо. Судді у цьому також підтримали учасника нацвідбору. Джамала зазначила, що гурт дуже виріс за останній рік.

– У минулому році я вам говорив, що ви ще зелені – це правда. У вас є своє обличчя, а у пісні своя аура, це реально було добре, – заявив Андрій Данилко.

Євген Філатов додав, що пісня Apart слабша за головний хіт гурту Плакала.

У 2018 році гурт KAZKA уже брав участь у нацвідборі на Євробачення з піснею Дива.

Тоді Андрій Данилко говорив, що гурту рано їхати на міжнародний конкурс.

Чи не здається Вам, що Саша не попадала в ноти, – запитав ведучий Сергій Притула.

Проте відповіді від Данилка не було. Вокалістка гурту потім розповіла, що перші 10 секунд вона себе не чула.

Однак Євгена Філатова таке виправдання не влаштувало. Він зазначив, що артист має бути готовим до різних ситуацій.

У минулому році KAZKA отримала від суддів лише 4 бали з 9 можливих та 5 від глядачів. З такими оцінками гурту не вдалося потрапити до фіналу.

Раніше Факти ICTV писали, хто пройшов у фінал нацвідбору на Євробачення 2019.