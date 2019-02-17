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Де дивитися фінал нацвідбору на Євробачення 2019

У суботу, 23 лютого, відбудеться фінал національного відбору на Євробачення 2019. Де та о котрій дивитися трансляцію, розкажуть Факти ICTV.

Де дивитися фінал нацвідбору на Євробачення 2019

Прямий ефір фіналу національного відбору на Євробачення 2019 буде йти на телеканалах СТБ і UA: Перший. Початок ефіру о 19.00.

У цей день на сцені зустрінуться шість фіналістів – переможці першого та другого півфіналів.

За право представляти Україну на Євробаченні 2019 боротимуться –  YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blonde, ANNA MARIA, KAZKA и Freedom jazz.

Долю конкурсантів вирішать у прямому ефірі результати голосування суддів і глядачів.

Дивіться онлайн другий півфінал відбору на Євробачення 2019 від 16.02.2019


Читайте: Результати другого півфіналу нацвідбору на Євробачення 2019

Дивіться онлайн перший півфінал відбору на Євробачення 2019 від 09.02.2019

Нагадаємо, Євробачення 2019 пройде в Тель-Авіві 14, 16 і 18 травня. У цьому році на сцені міжнародного конкурсу зустрінуться представники 42 країн.

Фото: Tatyana Vychegzhanina/ Dreamstime

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