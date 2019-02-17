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Поплакала і стоп! Реакція на виступ KAZKA на нацвідборі

Виступ гурту KAZKA на нацвідборі на Євробачення 2019 розчарував багатьох прихильників.

Поплакала і стоп! Реакція на виступ KAZKA на нацвідборі

Виступ гурту KAZKA на нацвідборі на Євробачення 2019 багатьом українцям не припав до душі.

Хоча судді колектив оцінили доволі високо – у 7 балів.

Читайте: Другий півфінал нацвідбору на Євробачення 2019 (ВІДЕОТРАНСЛЯЦІЯ)

Користувачі свої враження від виступу одразу почали писати у коментарях. Крім того, відео лише за кілька годин встигло зібрати у тричі більше дизлайків, ніж лайків.

Ось, що пишуть користувачі в коментарях під відео:

Я обожнюю KAZKA, але, на жаль, не тягне вона наживо. Навіть під час apaaart ховається за беками.

Студійку клепають їм хорошу, живий виступ ніяких емоцій не викликає.

Поплакала і стоп! Фіалка в цей раз не розквітла, на жаль, пісня не дуже.

Господи! Kazka, я вас вірив до кінця! Але трохи було мимо!

Співати наживо не вміє. А шкода. Пісня хороша.

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Поплакала і стоп! Реакція на виступ KAZKA на нацвідборі / 9 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, хто пройшов у фінал нацвідбору на Євробачення 2019.

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