Виступ гурту KAZKA на нацвідборі на Євробачення 2019 розчарував багатьох прихильників.

Виступ гурту KAZKA на нацвідборі на Євробачення 2019 багатьом українцям не припав до душі.

Хоча судді колектив оцінили доволі високо – у 7 балів.

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Користувачі свої враження від виступу одразу почали писати у коментарях. Крім того, відео лише за кілька годин встигло зібрати у тричі більше дизлайків, ніж лайків.

Ось, що пишуть користувачі в коментарях під відео:

Я обожнюю KAZKA, але, на жаль, не тягне вона наживо. Навіть під час apaaart ховається за беками.

Студійку клепають їм хорошу, живий виступ – ніяких емоцій не викликає.

Поплакала і стоп! Фіалка в цей раз не розквітла, на жаль, пісня не дуже.

Господи! Kazka, я вас вірив до кінця! Але трохи було мимо!

Співати наживо не вміє. А шкода. Пісня хороша.





































Поплакала і стоп! Реакція на виступ KAZKA на нацвідборі / 9 фотографий

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