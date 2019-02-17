Виступ Freedom jazz на півфіналі нацвідбору на Євробачення 2019 отримав високі оцінки від суддів і глядачів.
Виступ кавер-колективу Freedom jazz на півфіналі
нацвідбору на Євробачення 2019 порадував як суддів, так і глядачів.
Обидві сторони поставили номеру по 8 балів.
Цікаво, що колектив своєрідно порушив правила конкурсу, коли замість 6 осіб на сцену вийшли 7. Правда, одна людина ще знаходилася в животі – одна з учасниць Freedom jazz виступала на 8 місяці вагітності.
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До слова, весь номер конкурсанток був побудований з акцентом на живіт.
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Раніше Факти ICTV писали,
хто пройшов у фінал нацвідбору на Євробачення 2019.
Фото: Євробачення
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