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Втягнули животи: виступ Freedom jazz на нацвідборі на Євробачення

Виступ Freedom jazz на півфіналі нацвідбору на Євробачення 2019 отримав високі оцінки від суддів і глядачів.

Втягнули животи: виступ Freedom jazz на нацвідборі на Євробачення

Виступ кавер-колективу Freedom jazz на півфіналі нацвідбору на Євробачення 2019 порадував як суддів, так і глядачів.

Обидві сторони поставили номеру по 8 балів.

Цікаво, що колектив своєрідно порушив правила конкурсу, коли замість 6 осіб на сцену вийшли 7. Правда, одна людина ще знаходилася в животі – одна з учасниць Freedom jazz виступала на 8 місяці вагітності.

Читайте: Freedom jazz – учасник національного відбору на Євробачення 2019

До слова, весь номер конкурсанток був побудований з акцентом на живіт.

Раніше Факти ICTV писали, хто пройшов у фінал нацвідбору на Євробачення 2019.

Фото: Євробачення

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