Золотого ведмедя 69-го Берлінале отримала французька картина Синоніми.

Найкращим фільмом Берлінале визнано французьку картину Синоніми. Саме її режисер Надав Лапід отримав головний приз кінофестивалю – Золотого ведмедя.

У фільмі Синоніми центральною фігурою виступає ізраїльтянин Йоав, який після демобілізації приїжджає до Парижа з метою офранцузитися і знайти мир. Однак йому не дають цього зробити теракти в столиці Франції і напади арабів на французьких євреїв.

Також у Берліні відзначили фільм З волі божої, який було знято Франсуа Озоном. Картина отримала Гран-прі журі.

Срібного ведмедя за акторську гру на Берлінале отримали Ван Цзіньчун і Юн Мей. Найкращі актор і актриса представили китайський фільм Прощавай, мій сину.

Нагороду за найкращу режисуру отримала німкеня Ангела Шанелек за стрічку Я був удома, але….

Читайте: BAFTA 2019. Названо найкращий фільм року

Срібного ведмедя за найкращий сценарій отримали творці картини Піраньї Неаполя. Картина розповідає про неаполітанську мафію, а один зі сценаристів Роберто Савьяно знаходиться під охороною МВС Італії через те, що мафія винесла йому смертний вирок.

Нагаадаємо, на Берлінському кінофестивалі відбулася прем’єра фільму про Голодомор в Україні.