Золотого ведмедя 69-го Берлінале отримала французька картина Синоніми.
Найкращим фільмом Берлінале визнано французьку картину Синоніми. Саме її режисер Надав Лапід отримав головний приз кінофестивалю – Золотого ведмедя.
У фільмі Синоніми центральною фігурою виступає ізраїльтянин Йоав, який після демобілізації приїжджає до Парижа з метою офранцузитися і знайти мир. Однак йому не дають цього зробити теракти в столиці Франції і напади арабів на французьких євреїв.
Також у Берліні відзначили фільм З волі божої, який було знято Франсуа Озоном. Картина отримала Гран-прі журі.
The #SilverBear #GrandJuryPrize goes to ‘Grâce à Dieu’ (By the Grace of God) by #FrançoisOzon. #Berlinale2019 pic.twitter.com/yb73l9enVQ
— Berlinale (@berlinale) 16 февраля 2019 г.
Срібного ведмедя за акторську гру на Берлінале отримали Ван Цзіньчун і Юн Мей. Найкращі актор і актриса представили китайський фільм Прощавай, мій сину.
The #SilverBear for #BestActress goes to #YongMei starring in ‘Di jui tian chang’ (So Long, My Son). #Berlinale2019 pic.twitter.com/02Y3doqHgP
— Berlinale (@berlinale) 16 февраля 2019 г.
Нагороду за найкращу режисуру отримала німкеня Ангела Шанелек за стрічку Я був удома, але….
The #SilverBear for #BestDirector goes to #AngelaSchanelec for ‘Ich war zuhause, aber’ (I Was at Home, But). #Berlinale2019 pic.twitter.com/maPgxBZxze
— Berlinale (@berlinale) 16 февраля 2019 г.
Читайте: BAFTA 2019. Названо найкращий фільм року
Срібного ведмедя за найкращий сценарій отримали творці картини Піраньї Неаполя. Картина розповідає про неаполітанську мафію, а один зі сценаристів Роберто Савьяно знаходиться під охороною МВС Італії через те, що мафія винесла йому смертний вирок.
The #SilverBear for #BestScreenplay goes to #MaurizioBarucci, Claudio @Giovannesi & @RobertoSaviano for the film ‘La paranza dei bambini’ (Piranhas). #Berlinale2019 pic.twitter.com/yDVI0E1s51
— Berlinale (@berlinale) 16 февраля 2019 г.
Нагаадаємо, на Берлінському кінофестивалі відбулася прем’єра фільму про Голодомор в Україні.