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До Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні ICTV покаже серіал Кіборги

Художній серіал Кіборги на ICTV можна буде подивитися 20 лютого.

До Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні ICTV покаже серіал Кіборги

Художній серіал Кіборги вийде на екрани телеканалу ICTV 20 лютого. Показ стрічки приурочено до п’ятої річниці закінчення Революції Гідності.

На ICTV можна буде подивитися 4-серійну версію фільму, який підкорив не тільки українських, а й світових глядачів після виходу в 2017 році.

За задумом сценаристки Наталії Ворожбит, Кіборги мали складатися саме з 4 серій, тому ті, хто увімкне телеканал 20 лютого, зможуть побачити більше 60% нового для себе матеріалу.

Нагадаємо, фільм розповідає про героїчний подвиг українських військових, які 2014 року обороняли Донецький аеропорт.

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До речі, у зйомках одного з епізодів воєнної драми про українських захисників взяла участь керівник інформаційної служби ICTV, ведуча програми Факти Олена Фроляк.

До слова, фільм Ахтема Сеітаблаєва Кіборги побив рекорд кінопрокату незалежної України.

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