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Хто представить Україну на Євробаченні 2019 (ГОЛОСУВАННЯ)

Цієї суботи, 23 лютого, пройде фінал національного відбору на Євробачення 2019 і стане відомо, хто представить Україну на конкурсі у Тель-Авіві.

Хто представить Україну на Євробаченні 2019 (ГОЛОСУВАННЯ)

У суботу відбудеться фінал національного відбору на Євробачення 2019 і українці дізнаються хто ж буде представляти країну в Тель-Авіві.

За результатами двох півфіналів суді та глядачі обрали шістку фаворитів – YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blonde, ANNA MARIA, KAZKA й Freedom jazz.

Читайте: Де дивитися фінал нацвідбору на Євробачення 2019

Факти ICTV пропонують вам обрати свого фаворита, гідного представити Україну в Ізраїлі.

YUKO – GALYNA GULIALA

MARUV – Sing Song

Brunettes Shoot Blondes – Houston

Freedom jazz – Cupidon

ANNA MARIA – My Road

KAZKA – Apart

Нагадаємо, фінал нацвідбору на Євробачення 2019 відбудеться вже 23 лютого. Саме тоді стане відомо, хто поїде представляти Україну в Ізраїлі.

Євробачення 2019 пройде в Тель-Авіві 14, 16 і 18 травня. У минулому році на конкурсі перемогла Нетта Барзілай з піснею Toy.

Фото: eurovision.ua

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