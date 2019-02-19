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Brunettes Shoot Blondes – фіналісти нацвідбору на Євробачення 2019

Brunettes Shoot Blondes з піснею Houston виступлять у фіналі відбору на Євробачення 2019 під номером 4. Факти ICTV пропонують ближче познайомитися з творчістю групи.

Brunettes Shoot Blondes

Одними з конкурсантів нацвідбору на Євробачення 2019 став гурт Brunettes Shoot Blonde.

Нацвідбір на Євробачення 2019: Brunettes Shoot Blonde – Houston

Гурт бере участь у нацвідборі з англомовною піснею Houston. Виступ в першому півфіналі відбору на Євробачення 2019 принесло Brunettes Shoot Blondes 7 балів від глядачів і 7 балів від суддів, що дозволило їм вийти в фінал нацвідбору.

Історія групи

Brunettes Shoot Blondes – інді-рок-група з Кривого Рогу. Після того, як хлопці випустили декілька кліпів їх стали називати інтернет-сенсацією такі авторитетні видання, як Billboard, Yahoo! Music, The Daily Mirror, USA Today, BBC, Rolling Stone Brasil. Кліп на пісню Knock Knock зібрав понад 100 мільйонів переглядів у мережі і отримав нагороду за найкращу концепцію на Berlin Music Video Awards.

Група була заснована у 2010 році в Кривому Розі. Ключовим моментом створення колективу стало знайомство Андрія Ковальова (автор пісень) з Романом Соболем (ударні). Музиканти посилено працюють над студійними записами, грають в жанрах інді-поп, альтернатива і ведуть активну концертну діяльність.

Також в групі грають Євген Кобзарук (клавіші) і Дмитро Леонов (бас-гітара).

Після випуску першого EP Bittersweet учасники Brunettes Shoot Blondes виступили на розігріві Hurts і The Neighborhood, зіграли на європейських фестивалях: Sziget (Угорщина), Colours of Ostrava, Metronome Festival (Чехія), Waves Vienna (Австрія).

Варто зауважити, що група вже приймала участь у національному відборі на Євробачення у 2016 році.

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Останній реліз – EP Hips – був випущений в минулому році разом з однойменним кліпом, виконаним в унікальному стилі BSB. Він з’явився на головній сторінці Apple Music в більш ніж 14 країнах. Кліп отримав престижну американську премію Los Angeles Film Awards за краще музичне відео.

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Фото: brunettesshootblondes/Instagram.

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