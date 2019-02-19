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Естонію на Євробаченні 2019 представить співак зі Швеції Віктор Крон

Швед Віктор Крон представлятиме Естонію на пісенному конкурсі Євробачення 2019.

Віктор Крон

Представником Естонії на Євробаченні 2019 стане швед Віктор Крон з піснею Storm.

У суперфіналі конкурсу Eesti Laul він змагався зі Стефаном та Уку Сувісте. Переможця визначали глядачі шляхом голосування, яке тривало 15 хвилин.

Під час відбору суперфіналістів більшість членів журі, яке складалося з експертів з Норвегії, США, Латвії та Угорщини віддали свої голоси за Стефана.

Читайте: Фінал відбору на Євробачення 2019 – де дивитися

Пісня Естонії на Євробачення 2019: Віктор Крон – Storm

Пісня виконавця розповідає про шторм, який панує у житті багатьох людей, посилаючи їм випробування, з якими не завжди судилося впоратися. Але, незважаючи на це, потрібно продовжувати йти далі.

В офіційному відео використовуються кадри, на яких показаний запис однієї з пісень Крона.

Біографія Віктора Крона

Майбутній співак народився в комуні Естерокер у Швеції. Грою на гітарі Віктор Крон зайнявся, коли був іще маленьким.

Крім того, його клас в школі займався поглибленим вивченням музики. Писати власні пісні музикант почав в старшій школі.

Після закінчення школи Крон переїхав в США, де займався написанням пісень для інших музикантів. З 2009 по 2014 рік записав кілька пісень разом з Томмі Денандером.

Вперше в своєму сьогоднішньому образі Крон з’явився у 2015 році і тоді ж випустив перший сингл під назвою Burning Man.

До слова, букмекери змінили прогноз на Євробачення 2019 і тепер Україна не знаходиться в першій десятці.

Відео: Victor Crone

Фото: Victor Crone (Скріншот)

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