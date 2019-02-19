Швед Віктор Крон представлятиме Естонію на пісенному конкурсі Євробачення 2019.

Представником Естонії на Євробаченні 2019 стане швед Віктор Крон з піснею Storm.

У суперфіналі конкурсу Eesti Laul він змагався зі Стефаном та Уку Сувісте. Переможця визначали глядачі шляхом голосування, яке тривало 15 хвилин.

Під час відбору суперфіналістів більшість членів журі, яке складалося з експертів з Норвегії, США, Латвії та Угорщини віддали свої голоси за Стефана.

Читайте: Фінал відбору на Євробачення 2019 – де дивитися

Пісня Естонії на Євробачення 2019: Віктор Крон – Storm

Пісня виконавця розповідає про шторм, який панує у житті багатьох людей, посилаючи їм випробування, з якими не завжди судилося впоратися. Але, незважаючи на це, потрібно продовжувати йти далі.

В офіційному відео використовуються кадри, на яких показаний запис однієї з пісень Крона.

Біографія Віктора Крона

Майбутній співак народився в комуні Естерокер у Швеції. Грою на гітарі Віктор Крон зайнявся, коли був іще маленьким.

Крім того, його клас в школі займався поглибленим вивченням музики. Писати власні пісні музикант почав в старшій школі.

Після закінчення школи Крон переїхав в США, де займався написанням пісень для інших музикантів. З 2009 по 2014 рік записав кілька пісень разом з Томмі Денандером.

Вперше в своєму сьогоднішньому образі Крон з’явився у 2015 році і тоді ж випустив перший сингл під назвою Burning Man.

До слова, букмекери змінили прогноз на Євробачення 2019 і тепер Україна не знаходиться в першій десятці.

Відео: Victor Crone

Фото: Victor Crone (Скріншот)