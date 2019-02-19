Покази Карла Лагерфельда завжди розбурхують фантазію. Уявити тільки, що модельєр за свою кар’єру перетворював подіуми на супермаркет, казино і навіть театр, що згорів.

19 лютого помер Карл Лагерфельд – знаменитий модельєр Chanel пішов із життя у віці 85 років.

Протягом декількох останніх тижнів до смерті він страждав від проблем зі здоров’ям, а напередодні був госпіталізований у Парижі.

У 1983 році Лагерфельд прийняв виклик відродити будинок моди Chanel, і ось, як він це робив.

Культові покази Лагерфельда

У 2011 році під час заключного показу Тижня моди в Парижі Лагерфельд влаштував справжнє “підводне шоу”. Модельєр завдяки декораціям перетворив подіум на подобу морського дна, з піском і величезною мушлею, з якої виконала пісню Флоренс Велш.

У 2013 для своєї феєрії Лагерфельд відтворив театр, що ніби згорів або був розбомблений. Стеля була спеціально “підірвана”, щоб дозволити сонячному світлу проходити крізь скляний куполоподібний дах. Між рядами старовинних дерев’яних сидінь були грубо розкидані купи щебеню.

У 2014 році Лагерфельд запросив людей на театр моди в супермаркет. Моделі, серед яких були Кара Дельвінь і співачка Ріанна, дефілювали між полицями з продуктами.

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У цьому ж році модельєр продовжує епатувати і робить показ у стилістиці Дикого Заходу. Цікаво, що моделям довелося ходити серед ковбоїв по справжньому техаському ранчо.

У 2015 Лагерфелд продовжив піднімати ставки, а для цього побудував гучне казино для свого показу. Моделі ходили між столами з картами, а круп’є спокійно займалися своїми справами.

Нагадаємо, в минулому році помер знаменитий модельєр Юбер де Живанши.

Фото: Chanel