Після смерті відомого модельєра Карла Лагерфельда модний дім Chanel очолить Вірджинія Віард.

Після того, як помер відомий дизайнер Карл Лагерфельд, на посаду головного модельєра модного дому Chanel мають призначити Вірджинію Віард, повідомляє видання Liberation.

Віард була партнером та заступницею Лагерфельда протягом 30 років і саме вона виходила на покази, аби привітати гостей разом з ним.

Неймовірний талант Віард відомий дизайнер помітив незадовго після того, як вона потрапила до Chanel в якості інтерна.

Вже через чотири роки після цього її призначили студійним директором.

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Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що легендарний дизайнер Карл Лагерфельд помер у віці 85 років.