Українська співачка Настя Каменських продемонструвала форми в білому вбранні схожому на боді з прозорим верхом.

Українська співачка Настя Каменських продемонструвала форми в білому вбранні схожому на боді з прозорим верхом, знімок вона опублікувала в Instagram.

Співачка позує на фото в боді з міні-спідницею.

Фотографія набрала більше 83 тисяч лайків.

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– Попа як у Кім! Красуня, – пишуть підписники зірки.

Однак не всім сподобалося фото. Багато шанувальників черговий раз припустили, що Настя закинула спорт.

– Худла, худла і …. не схудла, – пишуть в коментарях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 19 Фев 2019 в 1:02 PST

Раніше Каменських сфотографувала, як загоряє на відпочинку в міні-бікіні.

Фото: kamenskux