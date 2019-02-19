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Каменських похвалилася сексуальною фігурою у боді-сітці

Українська співачка Настя Каменських продемонструвала форми в білому вбранні схожому на боді з прозорим верхом.

каменских

Українська співачка Настя Каменських продемонструвала форми в білому вбранні схожому на боді з прозорим верхом, знімок вона опублікувала в Instagram.

Співачка позує на фото в боді з міні-спідницею.

Фотографія набрала більше 83 тисяч лайків.

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– Попа як у Кім! Красуня, – пишуть підписники зірки.

Однак не всім сподобалося фото. Багато шанувальників черговий раз припустили, що Настя закинула спорт.

– Худла, худла і …. не схудла, – пишуть в коментарях.

 

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Раніше Каменських сфотографувала, як загоряє на відпочинку в міні-бікіні.

Фото: kamenskux

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