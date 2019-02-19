Дует Carousel представить Латвію на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2019.

Carousel виступить від Латвії на Євробаченні 2019 з піснею That Night.

Група перемогла на конкурсі Латвійського телебачення Supernova 2019 і отримала право виступити на Євробаченні.

У Тель-Авіві Carousel виступить 16 травня – у другому півфіналі.

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Пісня Латвії на Євробачення 2019: Carousel – That Night

That Night була написана Сабіною Жугою і Марісом Васільєвським, і спродюсована Олександром Фолксом.

Пісня є на першому альбомі групи і відзначає дебют Сабіни в якості автора пісні.

Історія групи Carousel

Сабіна Жуга і Маріс Васільєвський входять до складу групи Carousel, яка створює музику в стилі інді-поп. Дует утворився у 2015 році.

Музиканти виконують і надихаються музикою своїх улюблених авторів.

Зараз Carousel втілює мрію про створення власної оригінальної музики і роботі над своїм прийдешнім альбомом.

Після перемоги у відборі на Євробачення дует підпише контракт з одним з провідних лейблів – Universal Music Group, який популяризує пісню That Night за межами Латвії.

Нагадаємо, 23 лютого, відбудеться фінал національного відбору на Євробачення 2019, і українці дізнаються хто ж буде представляти країну в Ізраїлі.

Фото: lauris_viksne