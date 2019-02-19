Дует Carousel представить Латвію на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2019.
Carousel виступить від Латвії на Євробаченні 2019 з піснею That Night.
Група перемогла на конкурсі Латвійського телебачення Supernova 2019 і отримала право виступити на Євробаченні.
У Тель-Авіві Carousel виступить 16 травня – у другому півфіналі.
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Пісня Латвії на Євробачення 2019: Carousel – That Night
That Night була написана Сабіною Жугою і Марісом Васільєвським, і спродюсована Олександром Фолксом.
Пісня є на першому альбомі групи і відзначає дебют Сабіни в якості автора пісні.
Історія групи Carousel
Сабіна Жуга і Маріс Васільєвський входять до складу групи Carousel, яка створює музику в стилі інді-поп. Дует утворився у 2015 році.
Музиканти виконують і надихаються музикою своїх улюблених авторів.
Зараз Carousel втілює мрію про створення власної оригінальної музики і роботі над своїм прийдешнім альбомом.
Після перемоги у відборі на Євробачення дует підпише контракт з одним з провідних лейблів – Universal Music Group, який популяризує пісню That Night за межами Латвії.
Нагадаємо, 23 лютого, відбудеться фінал національного відбору на Євробачення 2019, і українці дізнаються хто ж буде представляти країну в Ізраїлі.
Фото: lauris_viksne