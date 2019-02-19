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Найталановитіша людина планети: українка посіла 3 місце на America’s Got Talent

Майстер пісочної анімації Ксенія Симонова посіла третє місце в найпопулярнішому талант-шоу світу America’s Got Talent: Champions.

Найталановитіша людина планети: українка посіла 3 місце на America’s Got Talent

Майстер пісочної анімації Ксенія Симонова посіла третє місце в найпопулярнішому талант-шоу світу America’s Got Talent: Champions. Про це вона написала під відео свого фінального номеру Любов завжди перемагає на YouTube.

– Любі! Я посіла третє місце на America’s Got Talent. Але всі ми справжні чемпіони. А зараз ви побачите це! – написала вона.

Вона намалювала всіх зірок America’s Got Talent і суддів Саймона Коуелла, Хоуї Мандель, Мел Бі і Хайді Клум.

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Все це вдалося вмістити в трихвилинний анімаційний фільм.

До слова, у фінал конкурсу пройшли 12 осіб. Перше і друге місце зайняли фокусник Шім Лін та черевомовниця Дарсі Лінн Фармер.

Голосування за переможця тривало сім днів.

Симонова стала єдиною не американкою і обійшла таких зірок як Сьюзан Бойл, Пол Поттс і Анжеліка Хейл.

Нагадаємо, минулого року проект хореографа Костянтина Томільченко Front Pictures підкорив суддів шоу America’s Got Talent.

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