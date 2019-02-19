Гурт KAZKA відповів на критику щодо того, що він неякісно виступає вживу.

Гурт KAZKA в Instagram відповів на критику свого виступу під час нацвідбору на Євробачення 2019, заявивши, що вона дає їм поштовх для того, щоб стати краще.

Гурт заявив, що не боїться визнавати свої помилки і прекрасно розуміє, що у нього є слабкості, над якими потрібно працювати.

За їхніми словами, здорова критика допомагає розвиватися. KAZKA також розуміє, що кожну їхню помилку “розглядатимуть під мікроскопом”.

– На жаль, ми також помітили спроби задіяти брудні методи боротьби у нацвідборі на Євробачення 2019. Але головне – це підтримка наших слухачів, яку ми відчуваємо кожного дня, – повідомив гурт.

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До слова, стало відомо, в якому порядку виступатимуть фіналісти Нацвідбору на Євробачення 2019.