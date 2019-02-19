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Оскар 2019: на врученні премії виступить Queen

Легендарний рок-гурт Queen виступить на церемонії вручення премії Оскар 2019.

Оскар 2019: на врученні премії виступить Queen

Про виступ Queen на церемонії вручення премії Оскар 2019 стало відомо зовсім недавно.

Про це повідомила американська академія кінематографічних мистецтв і наук. Схоже вони і самі не вірять в те, що жива легенда з’явиться на сцені Оскара.

– Це відбувається у дійсності або це всього лише фантазія? – йдеться у повідомленні.

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До речі, організатори кінопремії Оскар опублікували список зірок, які вручатимуть заповітні статуетки Оскар 2019.

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