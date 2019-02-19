Карл Лагерфельд помер у віці 85 років. Модел’єр погано себе почував протягом декількох останніх тижнів.

Карл Лагерфельд помер. Знаменитий модельєр Chanel пішов із життя у віці 85 років.

Про це у вівторок повідомила газета Le Figaro.

За її відомостями, він погано себе почував протягом декількох останніх тижнів. У січні він вперше не вийшов поклонитися в кінці показу Chanel.

Напередодні його екстрено госпіталізовали в одну з лікарень Парижа. Точні причини смерті не називаються.

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Помер Карл Лагерфельд – ким був знаменитий модельєр

Імовірно Лагерфельд народився 10 вересня 1933 року – дизайнер завжди відмовлявся повідомити точну дату свого народження – в Гамбурзі, Німеччина.

Молодий Карл залишає Німеччину разом зі своєю матір’ю і переїжджає до Парижа на початку 50-х років. Захоплений малюванням, він зробив собі ім’я як ілюстратор моди і був найнятий помічником кутюр’є П’єра Бальмена.

Потім він працював стилістом у французьких будинках Jean Patou і Chloe, а потім співпрацював з італійським будинком Fendi, художнім керівником якого був з 1965 року.

У 1983 році Лагерфельд був призначений художнім керівником Колекцій високої моди, готового одягу та аксесуарів у Chanel, будинку, яким він до цього часу керував. Він також заснував свій власний будинок моди Karl Lagerfeld.

Нагадаємо, в минулому році помер знаменитий модельєр Юбер де Живанши.

Фото: Jan Zahradka