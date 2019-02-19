Лідер популярного українського гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук розповів про свої політичні амбіції і кінцеву мету.

Святослав Вакарчук розповів в інтерв’ю чи готовий він піти у політику.

Головною своєю метою він назвав “зміни у країні, справжні зміни”.

– Я свідомо додаю епітет справжні. Я ніколи не говорю просто слово зміни, оскільки, на жаль, це слово стало просто словом. Я говорю про ті зміни, які можна помацати руками, виміряти цифрами, відчути на вулиці, – каже музикант.

Він упевнений, що для цього потрібно рухатися швидше. Все це він розповів в інтерв’ю Українській правді.

– Потрібно швидше рухатися, потрібно зняти ручне гальмо у машині і їхати швидше. Саме у цьому і є моя мета. Цим і викликано моє бажання долучитися до політики, – каже він.

При цьому Вакарчук заявив, що посади його не цікавлять:

– Мене не цікавлять посади, не цікавить, ким я стану.

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До речі, Святослав Вакарчук назвав три умови, які має виконати кандидат у президенти.