PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика / Прогнози букмекерів на Євробачення 2019: Україна випала з першої 10/

Прогнози букмекерів на Євробачення 2019: Україна випала з першої 10

У прогнозі букмекерів на Євробачення 2019 Україна не потрапляє до першої десятки.

Прогнози букмекерів на Євробачення 2019: Україна випала з першої 10

Букмекери поставили конкурсанта від України на 11-те місце в прогнозі на Євробачення 2019, про що повідомляється на сайті Eurovisionworld.com.

Читайте: Де дивитися фінал нацвідбору на Євробачення 2019

Перша десятка від букмекерів виглядає так:

  1. Росія (Сергій Лазарєв);
  2. Швеція;
  3. Італія (Mahmood);
  4. Нідерланди (Duncan Laurence);
  5. Бельгія (Eliot Vassamillet);
  6. Румунія (Ester Peony);
  7. Франція (Bilal Hassani);
  8. Кіпр (Tamta);
  9. Австралія (Kate Miller-Heidke);
  10. Ісландія.

Україна, відповідно, на 11-му місці.

Майже всі країни з першої десятки визначилися з представниками на Євробачення 2019, окрім Швеції та Ісландії.

У суботу, 23 лютого, відбудеться фінал національного відбору на Євробачення 2019, і українці дізнаються хто ж буде представляти країну в Тель-Авіві.

Фото: Eurovisionworld

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Де дивитися фінал нацвідбору на Євробачення 2019
Freedom jazz – фіналісти відбору на Євробачення 2019
Хто представить Україну на Євробаченні 2019 (ГОЛОСУВАННЯ)
Втягнули животи: виступ Freedom jazz на нацвідборі на Євробачення
Погляд мачо і “камінг-аут”: найкращі жарти Притули на другому нацвідборі Євробачення
А що ви хотіли? Порівняння виступів KAZKA на нацвідборах на Євробачення 2018 і 2019
Поплакала і стоп! Реакція на виступ KAZKA на нацвідборі
Відео виступів фіналістів нацвідбору на Євробачення 2019
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка