У прогнозі букмекерів на Євробачення 2019 Україна не потрапляє до першої десятки.
Букмекери поставили конкурсанта від України на 11-те місце в прогнозі на Євробачення 2019, про що повідомляється на сайті Eurovisionworld.com.
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Перша десятка від букмекерів виглядає так:
- Росія (Сергій Лазарєв);
- Швеція;
- Італія (Mahmood);
- Нідерланди (Duncan Laurence);
- Бельгія (Eliot Vassamillet);
- Румунія (Ester Peony);
- Франція (Bilal Hassani);
- Кіпр (Tamta);
- Австралія (Kate Miller-Heidke);
- Ісландія.
Україна, відповідно, на 11-му місці.
Майже всі країни з першої десятки визначилися з представниками на Євробачення 2019, окрім Швеції та Ісландії.
У суботу, 23 лютого, відбудеться фінал національного відбору на Євробачення 2019, і українці дізнаються хто ж буде представляти країну в Тель-Авіві.
Фото: Eurovisionworld