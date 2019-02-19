У прогнозі букмекерів на Євробачення 2019 Україна не потрапляє до першої десятки.

Букмекери поставили конкурсанта від України на 11-те місце в прогнозі на Євробачення 2019, про що повідомляється на сайті Eurovisionworld.com.

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Перша десятка від букмекерів виглядає так:

Росія (Сергій Лазарєв); Швеція; Італія (Mahmood); Нідерланди (Duncan Laurence); Бельгія (Eliot Vassamillet); Румунія (Ester Peony); Франція (Bilal Hassani); Кіпр (Tamta); Австралія (Kate Miller-Heidke); Ісландія.

Україна, відповідно, на 11-му місці.

Майже всі країни з першої десятки визначилися з представниками на Євробачення 2019, окрім Швеції та Ісландії.

У суботу, 23 лютого, відбудеться фінал національного відбору на Євробачення 2019, і українці дізнаються хто ж буде представляти країну в Тель-Авіві.

Фото: Eurovisionworld