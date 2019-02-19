Співачка і композитор Ester Peony (Естер Піоні) представить Румунію на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2019.
Естер Піоні виступить від Румунії на Євробаченні 2019 з піснею On a Sunday (У неділю).
Піоні перемогла у фіналі національного відбору, набравши 65 очок.
У Тель-Авіві Естер виступить 16 травня – у другому півфіналі.
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Пісня Румунії на Євробачення 2019: Естер Піоні – On a Sunday
Пісню On a Sunday, з якою Естер Піони перемогла у нацвідборі на Євробачення 2019, вона записала разом з Олександру Щербу і Іоанною Вікторією Бадя.
Це сумна композиція про дівчину, яку покинув коханий.
Біографія Естер Піоні
Естер Піоні – це сценічне ім’я співачки. Справжнє – Олександра Крецу.
Музикою вона почала займатися ще у дитинстві, коли жила з родиною в Монреалі (Канада). Справжня популярність прийшла до Піоні чотири роки тому після запису кількох каверів.
Дівчина підписала контракт з румунським лейблом, а через рік успішно дебютувала на радіо і ТБ з піснею Sub aripa ta (Під твоїм крилом). Ця композиція кілька тижнів була в топі на радіо і телеканалах Румунії.
Зараз Естер Піоні працює над своїм першим альбомом, який планує випустити в 2019 році.
У суботу, 23 лютого, відбудеться фінал національного відбору на Євробачення 2019, і українці дізнаються хто ж буде представляти країну в Тель-Авіві.
Фото: Ester Peony, Eurovision Romania