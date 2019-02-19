PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика / Румунію на Євробаченні 2019 представить співачка Естер Піоні/

Румунію на Євробаченні 2019 представить співачка Естер Піоні

Співачка і композитор Ester Peony (Естер Піоні) представить Румунію на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2019.

Естер Піоні

Естер Піоні виступить від Румунії на Євробаченні 2019 з піснею On a Sunday (У неділю).

Піоні перемогла у фіналі національного відбору, набравши 65 очок.

У Тель-Авіві Естер виступить 16 травня – у другому півфіналі.

Читайте: Де дивитися фінал нацвідбору на Євробачення 2019

Пісня Румунії на Євробачення 2019: Естер Піоні – On a Sunday

Пісню On a Sunday, з якою Естер Піони перемогла у нацвідборі на Євробачення 2019, вона записала разом з Олександру Щербу і Іоанною Вікторією Бадя.

Це сумна композиція про дівчину, яку покинув коханий.

Біографія Естер Піоні

Естер Піоні – це сценічне ім’я співачки. Справжнє – Олександра Крецу.

Музикою вона почала займатися ще у дитинстві, коли жила з родиною в Монреалі (Канада). Справжня популярність прийшла до Піоні чотири роки тому після запису кількох каверів.

Дівчина підписала контракт з румунським лейблом, а через рік успішно дебютувала на радіо і ТБ з піснею Sub aripa ta (Під твоїм крилом). Ця композиція кілька тижнів була в топі на радіо і телеканалах Румунії.

Зараз Естер Піоні працює над своїм першим альбомом, який планує випустити в 2019 році.

  • image
  • image
  • image
Румунію на Євробаченні 2019 представить співачка Естер Піоні / 3 фотографии

У суботу, 23 лютого, відбудеться фінал національного відбору на Євробачення 2019, і українці дізнаються хто ж буде представляти країну в Тель-Авіві.

 

Фото: Ester Peony, Eurovision Romania

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Де дивитися фінал нацвідбору на Євробачення 2019
Прогнози букмекерів на Євробачення 2019: Україна випала з першої 10
YUKO – фіналісти національного відбору на Євробачення 2019
Freedom jazz – фіналісти відбору на Євробачення 2019
Хто представить Україну на Євробаченні 2019 (ГОЛОСУВАННЯ)
Втягнули животи: виступ Freedom jazz на нацвідборі на Євробачення
Погляд мачо і “камінг-аут”: найкращі жарти Притули на другому нацвідборі Євробачення
А що ви хотіли? Порівняння виступів KAZKA на нацвідборах на Євробачення 2018 і 2019
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка