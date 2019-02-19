Співачка і композитор Ester Peony (Естер Піоні) представить Румунію на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2019.

Естер Піоні виступить від Румунії на Євробаченні 2019 з піснею On a Sunday (У неділю).

Піоні перемогла у фіналі національного відбору, набравши 65 очок.

У Тель-Авіві Естер виступить 16 травня – у другому півфіналі.

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Пісня Румунії на Євробачення 2019: Естер Піоні – On a Sunday

Пісню On a Sunday, з якою Естер Піони перемогла у нацвідборі на Євробачення 2019, вона записала разом з Олександру Щербу і Іоанною Вікторією Бадя.

Це сумна композиція про дівчину, яку покинув коханий.

Біографія Естер Піоні

Естер Піоні – це сценічне ім’я співачки. Справжнє – Олександра Крецу.

Музикою вона почала займатися ще у дитинстві, коли жила з родиною в Монреалі (Канада). Справжня популярність прийшла до Піоні чотири роки тому після запису кількох каверів.

Дівчина підписала контракт з румунським лейблом, а через рік успішно дебютувала на радіо і ТБ з піснею Sub aripa ta (Під твоїм крилом). Ця композиція кілька тижнів була в топі на радіо і телеканалах Румунії.

Зараз Естер Піоні працює над своїм першим альбомом, який планує випустити в 2019 році.













Румунію на Євробаченні 2019 представить співачка Естер Піоні / 3 фотографии

У суботу, 23 лютого, відбудеться фінал національного відбору на Євробачення 2019, і українці дізнаються хто ж буде представляти країну в Тель-Авіві.

Фото: Ester Peony, Eurovision Romania