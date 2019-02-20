Anna-Maria з піснею My Road виступлять у фіналі відбору на Євробачення 2019 під номером 6. Факти ICTV пропонують ближче познайомитися з творчістю групи.

Anna-Maria виступили в другому півфіналі відбору на Євробачення 2019, який відбувся 16 лютого. Судді оцінили виступ дуету в 5 балів, а глядачі поставили 7 балів. За результатами голосування Anna-Maria пройшли в фінал нацвідбору.

Anna-Maria – My Road в другому півфіналі відбору на Євробачення 2019

Нацвідбір на Євробачення 2019: Anna-Maria – My Road

My Road Yes I get try to find my road

At least a hundred times destination was wrong

Rising high and falling on my knees

Lord, I pray to guide and save me please O-o-o-o-o-o

I just need to let it go

Maybe just to let go

O-o-o-o-o-o

Turn the music on

The problems gone! Anyway I go my road

Motion is my internal code

I just need to carry on

To find my goad

To find my own

Like a pulse keep steady go

On my road I feel like home When my soul gets heavy and despair

And I need to find a breath of air

Thousand kilometers turn into verse

In my Road there’s no way to reverse O-o-o-o-o-o

I just need to let it go

Maybe just to let go

O-o-o-o-o-o

Turn the music on

The problems gone! Anyway I go my road

Motion is my internal code

I just need to carry on

To find my goad

To find my own

Like a pulse keep steady go

On my road I feel like home

I feel like home



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Біографія

Дует Anna-Maria – українські співачки і актриси, які виконують пісні 18 мовами світу, переважно українською, російською та англійською.

Anna-Maria – заслужені артистки Автономної республіки Крим з 2005 року.

Дівчата закінчили Академію естрадного та циркового мистецтв по класу естрадний вокал, а також Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого.

Анна і Марія Опанасюк – близнючки. Свою популярність здобули після перемоги на проекті Шанс.

Після цього вони брали участь в проекті Голос Країни.

Зараз дует виконує авторські пісні в жанрі поп, інді, поп-рок і фанк.

Нагадаємо, названі всі учасники нацвідбору на Євробачення 2019.

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Фото: Anna-Maria Opanasyuk / Facebook