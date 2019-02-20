Відома співачка Леді Гага розлучилася зі своїм нареченим Крістіаном Каріно всього через 4 місяці після оголошення про заручини.
Перші чутки про розставання 32-річної Леді Гаги і 50-річного Крістіано Каріно з’явилися після того, як співачка з’явилася на церемонії вручення премій Grammy сама та без обручки на пальці.
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Після чого джерело видання Radar Online заявив, що Крістіана помітили в товаристві невідомої брюнетки. Пара сиділа в ресторані і ніжно трималася за руки.
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До слова, останній раз Гагу і Крістіана бачили на публіці разом на премії Гільдії акторів SAG Awards – 27 січня.
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“Home is not where you are from, it is where you belong. Some of us travel the whole world to find it. Others, find it in a person.” – Beau Taplin
У свою чергу, представник співачки заявив в інтерв’ю виданню People, що пара дійсно розлучилася.
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Нагадаємо, що Леді Гага почала зустрічатися зі своїм агентом Крістіано Каріно у 2017 році. Через деякий час пара оголосила про заручини, проте їх довелося перенести через погане самопочуття співачки і гастрольний графік.
Фото: ladygaga