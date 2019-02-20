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Через Бредлі Купера? Леді Гага розійшлася з нареченим

Відома співачка Леді Гага розлучилася зі своїм нареченим Крістіаном Каріно всього через 4 місяці після оголошення про заручини.

Через Бредлі Купера? Леді Гага розійшлася з нареченим

Перші чутки про розставання 32-річної Леді Гаги і 50-річного Крістіано Каріно з’явилися після того, як співачка з’явилася на церемонії вручення премій Grammy сама та без обручки на пальці.

 

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Wearing @tiffanyandco #GRAMMYs

Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

Після чого джерело видання Radar Online заявив, що Крістіана помітили в товаристві невідомої брюнетки. Пара сиділа в ресторані і ніжно трималася за руки.

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До слова, останній раз Гагу і Крістіана бачили на публіці разом на премії Гільдії акторів SAG Awards – 27 січня.

 

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“Home is not where you are from, it is where you belong. Some of us travel the whole world to find it. Others, find it in a person.” – Beau Taplin

Публикация от @ christiancarino

У свою чергу, представник співачки заявив в інтерв’ю виданню People, що пара дійсно розлучилася.

Леді Газі приписують закоханість у свого партнера по зйомках у фільмі Зірка народилася – Бредлі Купера.

Нагадаємо, що Леді Гага почала зустрічатися зі своїм агентом Крістіано Каріно у 2017 році. Через деякий час пара оголосила про заручини, проте їх довелося перенести через погане самопочуття співачки і гастрольний графік.

Фото: ladygaga

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