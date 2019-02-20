Відома співачка Леді Гага розлучилася зі своїм нареченим Крістіаном Каріно всього через 4 місяці після оголошення про заручини.

Перші чутки про розставання 32-річної Леді Гаги і 50-річного Крістіано Каріно з’явилися після того, як співачка з’явилася на церемонії вручення премій Grammy сама та без обручки на пальці.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Wearing @tiffanyandco #GRAMMYs Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) 11 Фев 2019 в 5:52 PST

Після чого джерело видання Radar Online заявив, що Крістіана помітили в товаристві невідомої брюнетки. Пара сиділа в ресторані і ніжно трималася за руки.

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До слова, останній раз Гагу і Крістіана бачили на публіці разом на премії Гільдії акторів SAG Awards – 27 січня.

У свою чергу, представник співачки заявив в інтерв’ю виданню People, що пара дійсно розлучилася.

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Нагадаємо, що Леді Гага почала зустрічатися зі своїм агентом Крістіано Каріно у 2017 році. Через деякий час пара оголосила про заручини, проте їх довелося перенести через погане самопочуття співачки і гастрольний графік.

Фото: ladygaga