Організатори нацвідбору прокоментували ситуацію з гастролями учасників конкурсу в Росії.

Напередодні фіналу національного відбору на Євробачення 2019 віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко заявив, що якщо від України оберуть артиста, який гастролює в РФ, то краще взагалі туди нікому не їхати.

Якщо на”Євробачення”від України поїдуть ті,хто гастролює у Росії та ще й демонстративно збирається робити це і надалі,то краще взагалі туди нікому не їхати. Не треба буде витрачати час на пояснення,що насправді між Україною та РФ не дружба і гастролі,а агресія,анексія і окупація! — В’ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 18 февраля 2019 г.

У шістку фіналістів увійшли MARUV, KAZKA, ANNA MARIA, Freedom Jazz, Brunettes Shoot Blondes і YUKO.

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Під час півфіналів нацвідбору і MARUV, і YUKO зізналися, що виступають в Росії.

Керівник національного відбору на Євробачення Наталя Франчук зазначила, що опока немає ​​переможця це питання некоректно обговорювати.

– Умови проведення конкурсу прописані в Правилах участі артиста в національному відборі на Євробачення. Всі 4 роки ми строго їм слідуємо. Ніяких обмежень з цього питання в правилах немає, – заявила Франчук.

У правилах Євробачення прописані: формат пісні, терміни подачі заявки, хронометраж, кількість артистів на сцені.

– Якщо є прецедент – значить треба провести дискусію на цю тему, зрозуміти суспільний настрій і вносити корективи на майбутній рік. Це великий обсяг роботи і це робиться точно не за день-два до фіналу відбору, – підкреслила Наталія Франчук.

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Фото: eurovision.ua