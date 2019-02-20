KAZKA з піснею Apart виступлять у фіналі відбору на Євробачення 2019 під номером 5. Факти ICTV пропонують ближче познайомитися з творчістю групи.

KAZKA виступили в другому півфіналі відбору на Євробачення 2019. За результатами глядацького та суддівського голосування, група вийшла в фінал нацвідбору. Від глядачів KAZKA отримали 5 балів, судді, в свою чергу, оцінили виконання пісні Apart в 7 балів.

KAZKA – Apart в другому півфіналі відбору на Євробачення 2019

Kazka – Apart – слухати пісню з відбору на Євробачення 2019

Kazka – Apart: слова пісні

I am running circles

Then I fall

But there’s something in this day so beautiful

Cause I welcome back my teasing hope Of our Eden garden

I recall

While I’m fighting back the time that’s taking toll Apart

But not forever I’ll go wherever

Apart

Until I find you, and stay beside you

Apart

We’re bound and free and we’ll never be

Apart

I know you’ll be there I’m a believer There’s no perfect timing

Anymore

I won’t wait another second, I will soar

Now I feel so pure, I’ve found a cure See our silver lining

Through the storm

See our future, take a chance, open the door Apart

But not forever I’ll go wherever

Apart

Until I find you, and stay beside you

Apart

We’re bound and free and we’ll never be

Apart

I know you’ll be there I’m a believer Під вишнею криниченька, милого чекаю

Од любові до милого серце завмирає

Під вишнею криниченька, милого чекаю

Until I find you, and stay beside you Ой ходила сива пава по крутесенькій горі

We’re bound and free and we’ll never be

Apart

Будемо з тобою, серце, і на небі й на землі

I know you’ll be there I’m a believer

Історія створення гурту KAZKA

Гурт KAZKA навесні 2017 року створили у Києві співачка Олександра Заріцька та музикант Микита Будаш. У його команді також музикант Дмитро Мазуряк.

Колектив працює у стилі experimental pop з елементами електрофолку.

Продюсуванням і менеджментом гурту займається Юрій Нікітін і компанія Mamamusic.

Тріо KAZKA брало участь у восьмому сезоні шоу Х-фактор з авторською піснею Свята, яка стала одним із хітів 2017 року.

Після шоу гурт презентував новий сингл – Дива, з яким виступив у першому півфіналі нацвідбору на Євробачення 2018, проте не пройшов до фіналу.

За неповні два роки гурт здобув чимало нагород.

Зокрема, на премії M1 Music Awards 2018 колектив переміг відразу у двох номінаціях: Прорив року – бо став першим українськомовним гуртом, що потрапив до світового чарту Shazam, посівши 9 позицію, та Хіт року – завдяки композиції Плакала. Аудіозапис пісні прослухали 50 млн разів, а кліп переглянули понад 100 млн разів на YouTube.

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До речі, перед Новим роком вийшла англомовна версія хіта Плакала.

Відомі імена усіх учасників національного відбору на пісенний конкурс Євробачення 2019. Півфінали нацвідбору пройдуть 9 і 16 лютого, а фінал – 23 лютого.

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Фото: kazka.band