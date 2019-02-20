Популярна українська співачка Настя Каменських розповіла про свої сексуальні вподобання
Про відверті речі NK розповіла в шоу Слава+ на YouTube.
Настя Каменських зазначила, що вона творча людина, а значить не повинна мати рамок.
– Справа не в сексі, не у вульгарності. Справа в тому, наскільки ти відкритий для цього. Задоволення – це енергія, яка проходить крізь тебе. Межа вульгарності – це коли тебе хтось ріже, а все інше – це нормально. Навіть БДСМ, – заявила співачка.
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Каменських додала, що у відносинах важливо слухати один одного і не боятися зізнаватися у своїх бажаннях.
Раніше Факти ICTV писали, що на День святого Валентина українська співачка Настя Каменських представила новий кліп на пісню Попа як у Кім.
Фото: kamenskux