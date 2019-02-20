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Польщу на Євробаченні 2019 представить група Tulia

Група Tulia представить Польщу на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2019.

Польшу на Евровидении 2019 представит группа Tulia

Tulia виступить від Польщі на Євробаченні 2019.

Польська телекомпанія TVP вибирала групу за допомогою внутрішнього відбору і Tulia отримала право виступити на Євробаченні.

До слова, пісня, яку виконає група буде представлена ​​пізніше.

У Тель-Авіві Tulia виступить 14 травня – в першому півфіналі.

Читайте: Де дивитися фінал нацвідбору на Євробачення 2019

Історія групи Tulia

Група складається з чотирьох учасниць – Патриції Новіцької, Домініки Сієпкі, Джоани Сінкєвич і Талії Бічак.

Дівчата поєднують в своїй музиці традиційний східноєвропейський стиль співу і народну музику з найсучаснішою музичною продукцією.

Група почала своє існування у 2017 році, а через рік виступила на гала-концерті FRYDERYKI 2018 (польський еквівалент премії Grammy або BRIT) з Наталією Нікієль і Pianohooligan. Їх виступ був найпохвальнішим за весь вечір.

Група завоювала всі три нагороди під час найстарішого і найважливішого фестивалю польської пісні в Ополі, брала участь в численних літніх фестивалях і зіграла аншлаговий тур.

Також Tulia отримала платинову нагороду за свій дебютний альбом, випущений в кінці травня 2018 року.

Нагадаємо, 23 лютого, відбудеться фінал національного відбору на Євробачення 2019, і українці дізнаються хто ж буде представляти країну в Ізраїлі.

Фото: TVP

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