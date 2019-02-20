Група Tulia представить Польщу на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2019.

Tulia виступить від Польщі на Євробаченні 2019.

Польська телекомпанія TVP вибирала групу за допомогою внутрішнього відбору і Tulia отримала право виступити на Євробаченні.

До слова, пісня, яку виконає група буде представлена ​​пізніше.

У Тель-Авіві Tulia виступить 14 травня – в першому півфіналі.

Читайте: Де дивитися фінал нацвідбору на Євробачення 2019

Історія групи Tulia

Група складається з чотирьох учасниць – Патриції Новіцької, Домініки Сієпкі, Джоани Сінкєвич і Талії Бічак.

Дівчата поєднують в своїй музиці традиційний східноєвропейський стиль співу і народну музику з найсучаснішою музичною продукцією.

Група почала своє існування у 2017 році, а через рік виступила на гала-концерті FRYDERYKI 2018 (польський еквівалент премії Grammy або BRIT) з Наталією Нікієль і Pianohooligan. Їх виступ був найпохвальнішим за весь вечір.

Група завоювала всі три нагороди під час найстарішого і найважливішого фестивалю польської пісні в Ополі, брала участь в численних літніх фестивалях і зіграла аншлаговий тур.

Також Tulia отримала платинову нагороду за свій дебютний альбом, випущений в кінці травня 2018 року.

Нагадаємо, 23 лютого, відбудеться фінал національного відбору на Євробачення 2019, і українці дізнаються хто ж буде представляти країну в Ізраїлі.

Фото: TVP